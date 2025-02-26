الداخلية تضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 10 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يشكل تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.