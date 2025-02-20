قصة "عجلاتي" دخل المحكمة بالبدلة الحمراء وخرج بريئًا.. ماذا حدث؟

كتب- أحمد عادل:

لفت حضور المتهم "بكري ع." وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الأنظار بسبب ارتدائه البدلة الحمراء، بعدما صدر ضده حكم أول درجة بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة بمنشأة ناصر.

رغم مخاوف المتهم -عجلاتي- من "طبلية عشماوي"، إلا أنه تمسك بخيط الأمل الذي يكفله له القانون، وتقدم دفاعه بمذكرة استئناف على حكم إعدامه الصادر من محكمة جنايات أول درجة.

مباشرة حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف على حكم الإعدام، وخلال نظر أولى جلسات الاستئناف، وجه رئيس هيئة المحكمة سؤاله للمتهم "بكري ع." عن التهمة المنسوبة إليه، ليرد المتهم "محصلش يا فندم".

دفاع المتهم بدوره طالب ببراءة موكله وإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإعدام شنقًا.

محامي المتهم أسس دفاعه على بطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، وانفراد المجني عليها بالشهادة دون وجود دليل على الواقعة.

ومع نهاية جلسة القضية، قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، قبول استئناف المتهم شكلًا، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوية إليه، وإلغاء حكم محكمة أول درجة بالإعدام شنقًا.

عقب الحكم تعالت أصوات "الزغاريد" داخل قاعة المحكمة، وتبادل "بكري" الأحضان مع باقي المتهمين داخل القفص، غير مصدق أنه عاد من الموت بعد ارتدائه البدلة الحمراء.

وكانت النيابة العامة، أحالت "بكري ع." عجلاتي، لأنه في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واقع المجني عليها "ه. ر." بغير رضاها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض مهددًا إياها بالإيذاء والضرب بالأيدي، فتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها ومواقعتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أقوال شاهدة الإثبات، "هـ. ر"، بأنها فوجئت بالمتهم يقتحم عليها مسكنها شاهرًا في وجهها سلاحًا أبيض مهددًا إياها بالإيذاء والتعدي عليها بالضرب، وتمكن من شل مقاومتها، وقام بحصر ومواقعتها بغير رضاها وفر هاربًا.