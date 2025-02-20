النائب العام يستقبل نظيره البحريني لتعزيز التعاون القضائي المشترك

كتب -محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الثلاثاء 18 فبراير، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عدد من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبه بالوفد البحريني، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتين.

وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابتين لتعزيز التعاون المشترك. واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، حيث كان في استقباله المستشار مدير المعهد. وتفقد الوفد أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزيته ودار الضيافة الملحق به لاستقبال أعضاء النيابة العامة.