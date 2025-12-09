مصنع سري بالملايين.. ضبط إنتاج مخصبات مغشوشة في المنوفية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بمحافظة المنوفية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة المصنع الكائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، لتصنيع المخصبات الزراعية السائلة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، "له معلومات جنائية"، وبحوزته: أكثر من 9 آلاف لتر مواد خام مجهولة المصدر مستخدمة في التصنيع، و5 آلاف لتر منتج نهائي من مخصبات زراعية سائلة غير صالحة للاستخدام الزراعي، وخط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.