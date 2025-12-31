الداخلية تضبط 98 ألف مخالفة مرورية وفحص 1512 سائقًا في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 98 ألفًا و700 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما جرى فحص 1512 سائقًا، وتبين إيجابية 53 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

الطريق الدائري الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 705 مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 97 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

