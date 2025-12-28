الداخلية توافق على تجنس 18 مواطنًا بجنسيات أجنبية (الأسماء)

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2153 لسنة 2025، بشأن منح الإذن لثمانية عشر مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار أن المواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق يُسمح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع إسقاط الجنسية المصرية.

وشمل القرار الأسماء التالية:

مصطفى أحمد سالم خليل (الهولندية)

طارق علي محمد الصادق علي محمد (الهولندية)

أمير محمد حسين إبراهيم (الهولندية)

عمر أشرف محمود البسيوني (البريطانية)

سها سمير علي بلاطة (الهولندية)

هبة حسين عبد العال محمد (الهولندية)

سالي محمد بيومي طه أبو سالم (الهولندية)

عايدة محمد صلاح الدين أمين الشريف (البريطانية)

بدرية أحمد فرج محمد (الليبية)

ساندي برسوم نسيم جرجس سليمان (اليابانية)

محمد محمود علي أحمد خالد (الهولندية)

أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار (الألمانية)

محمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار (الألمانية)

محمود حمدي حسين محمد (الهولندية)

محمد نبيل عبد الخالق عرفة محمد (الهولندية)

فرغلي محمد فرغلي علي (النمساوية)

علي ربيع علي القاضي (الكندية)

محمد سامي سعد الدين محمد (البيلاروسية)

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضا:

"غرفة نوم وتسجيلات مصوّرة".. أسرار جديدة في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى

وصول سارة خليفة و27 آخرين لحضور محاكمتهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة