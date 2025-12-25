إعلان

والدة السباح "يوسف محمد": الاتحاد بيتصل يعزيني بعد 20 يوم من وفاة ابني

كتب : رمضان يونس

10:25 ص 25/12/2025

السباح الراحل يوسف محمد

شهدت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، تواجد كبير من أفراد أسرة السباح يوسف محمد تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في وفاة نجلهم في بطولة الجمهورية للسباحة.

وظهرت والدة السباح يوسف محمد في حالة حزن شديدة ترتدي الزي الأسود قائلة :" الاتحاد جاي يتصل يعزيني في ابني بعد 20 يوما من وفاته" مؤكدة أنها رفضت تلقي العزاء.

وبدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالإهمال والتقصير في أداء مهامهم وهو ما نتج عنه وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة إلحاقا ببيانها السابق بشأن الواقعة.

السباح يوسف محمد والدة السباح يوسف بطولة الجمهورية للسباحة

