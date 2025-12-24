إعلان

الفصل في 48 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة انتخابية الملغاة بالمرحلة الأولى اليوم

كتب : مصراوي

03:00 ص 24/12/2025

انتخابات مجلس النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حكمها في 48 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها رسميًا الخميس الماضي.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدًا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير أما في الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

