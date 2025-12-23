إعلان

شهادة تحركات المتهم الثالث تثير الجدل في قضية المخدرات الكبرى والمحكمة تحسم الخلاف

كتب : أحمد عادل

06:10 م 23/12/2025

سارة خليفة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المخدرات الكبرى نقاشا قانونيا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة بشأن مستند شهادة تحركات أحد المتهمين.

وطلبت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثالث، من ممثل النيابة العامة قراءة مستند شهادة تحركات المتهم، لعدم تمكنها من قراءته.

وعقب ممثل النيابة العامة بأن شهادة تحركات المتهم مفرغة في تحقيقات النيابة العامة، ومثبتة ضمن صورة أوراق القضية التي حصل عليها الدفاع.

ورد الدفاع بأن طلبه جاء للتنويه إلى كيفية تمكن النيابة من تفريغ المستند ضمن التحقيقات، في حين يستحيل قراءته في صورته الحالية.

وتدخلت هيئة المحكمة مؤكدة أن المستند الأصلي موجود لديها، ويمكن قراءته بسهولة.

محاكمة سارة خليفة ضية المخدرات الكبري لجنايات نايات اقلاهرة

