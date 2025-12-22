إعلان

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:32 م 22/12/2025

التشكيل العصابي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 8 رجال لـ 7 منهم معلومات جنائية و3 سيدات لاثنتين معلومات جنائية.

التحريات أثبتت استغلال المتهمين للأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 16 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

أحداث تشكيل عصابي تسول القاهرة

