في قضية الفيديوهات.. قرار قضائي عاجل بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

كتب- أحمد عادل:

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، في قضية مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، تحمل إيحاءات مباشرة وتهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري.

كما قررت المحكمة تغريم مأمور السجن المسؤول عن مأمورية هدير عبدالرازق، لتغيبها عن حضور جلسة محاكمتها للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مُخلًا عبر الشبكة المعلوماتية، على نحو يتيح للجمهور مشاهدته، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة لتوجيه الاتهام إليهما بشكل قاطع وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

يُذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية كانت قد أيدت سابقًا حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار