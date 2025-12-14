تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، محاكمة نجل عبدالمنعم أبوالفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، قد قضت سابقًا بسجن أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح 5 سنوات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ضمن القضية رقم 1059 لسنة 2021.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة.