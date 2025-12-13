خلال ساعات.. بدء محاكمة 87 متهمًا في قضية خلية داعش

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 87 متهمًا في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول إلى الرابع تولوا، خلال الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023، قيادة جماعة إرهابية أُسست بالمخالفة للقانون، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف مؤسسات الدولة، والاعتداء على الأفراد، بما يضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي.

وأضافت أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت للبعض تهم تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتعليمات التنظيمية.