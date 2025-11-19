إعلان

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بعد انتشار فيديو بكرداسة

كتب : علاء عمران

12:44 م 19/11/2025

مشاجرة

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والحجارة في محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، تبلغ مركز شرطة كرداسة بوقوع مشاجرة بين شخصين (عاطلين، مقيمان بدائرة المركز) إثر خلافات الجيرة، وأدى التعدي خلالها بالضرب إلى حدوث المشاجرة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مشاجرة الأسلحة البيضاء كرداسة

