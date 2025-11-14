خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

في مشهد صادم هزّ الوسط الرياضي ومتابعيه، رحل محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بشكل مأساوي إثر حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس.

المعاينة الأولية لرجال المرور كشفت كواليس اللحظات الأخيرة في حياة "صبري"، "ابن الزمالك المتعصب" كان يقود سيارته بشارع جانبي، قبل أن يتعرض لخلل مفاجئ أثناء القيادة. الخلل، الذي لم تُعرف طبيعته بشكل نهائي حتى الآن، تسبب في فقدانه السيطرة الكاملة على السيارة خلال ثوانٍ معدودة.

السيارة انحرفت بشكل حاد نحو مبنى تحت الإنشاء، لترتطم به بقوة شديدة، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي بالكامل وتعرض اللاعب لإصابات بالغة لم يتمكن من النجاة منها، حيث فارق الحياة في موقع الحادث قبل وصول أي محاولة إسعاف.

وتجري الجهات المختصة حاليًا معاينة شاملة لمسرح الحادث لكشف الأسباب الفنية وراء الخلل المفاجئ، إلى جانب فحص السيارة وملابسات القيادة في اللحظات الأخيرة، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

ورحل محمد صبري، صاحب التاريخ الكروي الحافل، في واقعة صدمت محبيه وزملاءه، تاركًا خلفه حالة من الحزن والأسى داخل الوسط الرياضي الذي ما زال يتلقى الخبر بذهول.