كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة وضبط المتلاعبين بأسعار العملات للحد من آثارهم السلبية على الاقتصاد الوطني.