تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاه الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بالجيزة؛ مما يستلزم الغلق الكلى بطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو، وذلك يوم غدًا الجمعة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة التاسعة.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو القادمة من طريق الواحات وترغب باستكمال السيراإتجاه محور 26 يوليو تقوم بالدخول إلى حارة البطئ ثم الدخول يميناً إلى شارع سعاد كفافي ثم الدخول يسارًا إلى شارع راية حتى شارع عبدالمنعم رياض، ثم الدخول يسارًا إلى شارع عبدالمنعم رياض وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

