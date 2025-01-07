"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتنفيذ حملات مكثفة لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك في مديريتَي أمن أسوان ودمياط.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 3 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية.

وتم ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية) وعدد من الطلقات، وتنفيذ 666 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و13 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكميات من الهيروين.

كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري غير مرخص (فرد محلي) وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين، لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات الأمنية لتعزيز الأمن العام.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.