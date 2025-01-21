سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوي الشرقي

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الأشخاص للسرقة على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تم استيقافه بواسطة مجموعة من الأشخاص وضعوا أحجارًا في الطريق.

بناءً على التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط 3 متهمين، أحدهم ذو سوابق جنائية. وعُثر بحوزتهم على صاعق كهربائي، وطبنجة صوت، وفرد خرطوش، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات التي تم الاستيلاء عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال التحقيقات.