"خلص عليه بعد ما نام".. إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل شاب وسرقته بالشروق

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، إحالة أوراق عامل إلى المفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل شاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالظ شكري وأمانة سر شريف محمد على.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم اكرم.س 28 عاما عامل إنه في 24 يناير 2024، بدائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة قتل المجني عليه سلمان مجدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح، أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله والمصحوب بروية وهدوء بأن جالسه حتي غلبه نومه فتحين ذلك واستل سلاح ابيض "سكين" وما أن ظفر به حتى طعنه به عدة طعنات في مفترق انحاء جسده فأحدث به الإصابات التي تأيدت طبيا بما خلص إليه تقرير دار التشريح بقطاع الطب الشرعي، المرفق والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وكشف أمر الاحالة، بأن المتهم اقدم على سرقه المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سلمان مجدي.