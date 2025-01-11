اشتعال سيارة مسؤول بشركة حراسات شهيرة بالجيزة ونقله للمستشفى

كتب - محمد شعبان:

أصيب مسؤول بإحدى شركات الحراسات الشهيرة إثر اشتعال سيارته بوصلة دهشور، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة بعد الكارتة.

وتبين من الفحص اشتعال سيارة ملاكي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في اتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة قائدها.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف.