مكافحة المخدرات تحبط تهريب كبتاجون بقيمة 40 مليون جنيه وتضبط 10 متهمين

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد، وضبطت تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 10 عناصر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحريات أن المتهمين خططوا لجلب وتهريب 32,500 قرص كبتاجون لإحدى الدول، قبل أن يتمكن الأمن من توقيفهم عقب تقنين الإجراءات.

وأفادت الجهات الأمنية بأن القيمة التقديرية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه. وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.