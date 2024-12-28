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الأمن الاقتصادي: ضبط 1585 قضية ظواهر سلبية و3584 سرقة تيار كهربائي

11:31 ص السبت 28 ديسمبر 2024

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- سامح غيث:
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1,585 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما أثمرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3,584 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية سرقة تيار كهربائي
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