جوازات متنقلة.. خدمة جديدة من الداخلية لتسهيل استخراج الوثائق للمواطنين

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل وحدة جوازات متنقلة في محافظة الإسكندرية، تختص بتلقي طلبات استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات، دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وتبدأ الوحدة عملها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، وستعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً وفقًا للجدول التالي:

- السبت: نادى سموحة

- الأحد: نادى الصيد

- الإثنين: المركز التجاري "كارفور سيتى سنتر"

- الثلاثاء: نادى الاتحاد السكندري

- الأربعاء: المركز التجاري "جرين بلازا"

- الخميس: نادى سبورتنج

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتطوير والتحديث، والإرتقاء بمستوى الأداء الأمني، خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

كما يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تحسين الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة انتشار هذه الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية.