كان بيعدي الطريق.. مصرع شخص صدمته سيارة في 6 أكتوبر

كتب- محمد فتحي:

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في 6 أكتوبر.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، إخطارا من الخدمات الأمنية في 6 أكتوبر، يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بشخص على الطريق مما أدى إلى وفاته في الحال.

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الاسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص والمعاينة الأولية أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات أدت إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت رجال البحث بتفريغ الكاميرات لتحديد مرتكبي الواقعة.