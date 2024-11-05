إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الدائري الأوسطي باتجاه أكتوبر

كتب- محمد فتحي:

وقع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي اتجاه 6 أكتوبر قبل كوبري حدائق أكتوبر، في محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا من أحد الأهالي يُفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي اتجاه 6 أكتوبر قبل كوبري حدائق أكتوبر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، بالإضافة إلى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى أكتوبر المركزي.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.