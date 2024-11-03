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الممنوح لهم الضبطية القضائية.. تدريب موظفي الأوقاف بمعهد البحوث الجنائية والنيابة العامة

10:13 م الأحد 03 نوفمبر 2024

جانب من اللقاء بين الجانبين

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كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وقد رحب النائب العام بضيفه وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

في ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.

النائب العام وزير الأوقاف الضبطية القضائية
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