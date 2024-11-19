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مصدر أمني يكذب صفحات الإخوان: فيديو شرطي الأهرامات "قديم"

08:36 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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القاهرة - مصراوي:

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إرتكاب أحد أفراد الشرطة خطأ مسلكى بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم" وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطى المذكور لتجاوزاته.

وأكد المصدر أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونهاحديثة يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها.

ويأتى ذلك فى إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأى العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصدقيتها.

الداخلية الأهرامات أمين شرطة صفحات الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية إنهاء خدمة شرطي
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