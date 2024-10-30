إعلان

ضربة أمنية بـ11 مليون جنيه لتجار العملات في السوق السوداء

11:37 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

تجارة العملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عملات أجنبية مختلفة بقيمة تقارب 11 مليون جنيه، ضمن جهود مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.

جاءت الحملة استمرارًا للجهود الأمنية لمكافحة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية والاتجار بها خارج النطاق المصرفي، وذلك للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

ضربة أمنية لتجار العملات تجار العملات في السوق السوداء كتب - علاء عمران: الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وزارة الداخلية ضربة أمنية بـ11 مليون جنيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أخويا اتخطف".. حيلة مُدرس للضغط على مزارع بالشرقية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة