ضربة أمنية بـ11 مليون جنيه لتجار العملات في السوق السوداء
11:37 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
كتب - علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عملات أجنبية مختلفة بقيمة تقارب 11 مليون جنيه، ضمن جهود مشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.
جاءت الحملة استمرارًا للجهود الأمنية لمكافحة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية والاتجار بها خارج النطاق المصرفي، وذلك للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
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