مصدر يكذب مزاعم إخوانية عن ضوابط الجوازات لسفر العمالة من السيدات

كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن العبارة التى تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن استعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج مجتزأة عن مضمونها وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التى تُكن كامل الاحترام لكافة المواطنين.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصرى.