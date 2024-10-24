"كان بيزعقلها وراح مخلص عليها".. حبس عاطل متهم بقتل زوجته في المطرية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيق بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى إخطارًا من مستشفى المطرية، يفيد باستقباله سيدة جثة هامدة بادعاء مشاجرة مع زوجها، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى مكان البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها طعنات، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أقبل على قتلها بعد مشادة كلامية بينهما.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.