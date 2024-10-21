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سيدة بدون رأس.. لغز العثور على جثة متحللة بطريق الفيوم

09:25 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

العثور على جثة متحللة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة متحللة ملقاة بطريق الفيوم في ظروف غامضة اليوم الاثنين.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بدهشور.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

الفحص المبدئي بيَّن أن الجثة لسيدة بدون رأس مجهولة الهوية في حالة تحلل نتيجة جريمة قتل، ويعاين فريق من النيابة العامة مسرح الجريمة.

جثة متحللة جريمة قتل طريق الفيوم معسكر دهشور أكتوبر
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