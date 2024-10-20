تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"فض اعتصام رابعة" لـ4 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 4 يناير المقبل لحضور الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمد زيدان ومحمد نبيل و سكرتارية ممدوح عبد الرشيد

تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر.