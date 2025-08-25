حماس تتهم إسرائيل بـ "المماطلة والهروب"

بي بي سي

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بـ "المماطلة والهروب إلى الأمام، عبر قرع طبول الحرب مجدداً على مدينة غزة.

وقال نعيم، عبر تطبيق "تلجرام"، إن "الحركة اطلعت على تسريبات إعلامية تفيد برفض إسرائيل للصفقة الجزئية التي وافقت عليها الحركة، وتفضيلها الذهاب نحو صفقة شاملة، بدعم من الإدارة الأمريكية".

وأكد نعيم أن الحركة لم تتلقَ حتى الآن رداً رسمياً على العرض الأخير، كما لم تطرح عليها أي عروض جديدة بخصوص صفقة شاملة.

وأشار إلى "فشل إسرائيل بتحقيق أي من أهدافها المعلنة، سوى القتل والدمار"، على حد تعبيره.

يأتي هذا فيما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتدمير مدينة غزة ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب بشروط إسرائيل، والإفراج عن جميع الأسرى الذين لا تزال تحتجزهم.

وفي الأثناء خرجت مظاهرات في مدن عدة بينها تل أبيب تطالب بوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

42 شهيدًا الأحد

نقلت وكالة صفا الفلسطينية عن مراسلها رصد سلسلة انفجارات ناجمة عن نسف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي "منازل المواطنين" في المناطق الجنوبية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين. فضلاً عن سقوط شهداء وجرحى بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن استشهاد 42 شخصًا على الأقل، الأحد، بنيران إسرائيلية في القطاع الفلسطيني، في الوقت الذي تعهد فيه القادة الإسرائيليون بالالتزام بهجومهم المخطط له على مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بتعرض مدينة غزة ومناطق عدة من القطاع في الوسط والشمال والجنوب لغارات إسرائيلية، مضيفاً أنَّ "الغارة الأكثر دموية استهدفت حي الصبرة في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 8 أشخاص".

وبالمجمل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء الحرب إلى 62,686 ألف شهيد و157,951 إصابة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن 19 شخصاً استشهدوا أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة، مشيرة إلى إصابة 123 شخصاً.

وبحسب البيانات المعلنة، فقد تجاوز عدد الشهداء من منتظري المساعدات الألفي شخص، فيما زاد عدد الجرحى على15,431 شخصاً.

وفي السياق، أعلنت مستشفيات قطاع غزة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة "نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 وفاة، من ضمنهم 115 طفلاً".

ويأتي هذا، غداة إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC المدعوم من الأمم المتحدة، المجاعة في غزة رسمياً.

ونبّه خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون "جوعاً كارثياً"، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت.

ورفضت إسرائيل نتائج التقرير الأممي حول المجاعة، واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو في بيان أنّه "كذب صريح"، مضيفاً أنّ "إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع".

وفي السياق، قصفت طائرات ودبابات إسرائيلية الضواحي الشرقية والشمالية لمدينة غزة، مما أدى إلى تدمير مبانٍ ومنازل، حسبما أفاد السكان.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات متواصلة طوال الليل في منطقتي الزيتون والشجاعية، بينما قصفت دبابات منازل وطرقاً في حي الصبرة المجاور، وفُجرت عدة مبانٍ في بلدة جباليا الشمالية.

وصرح الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بأن قواته عادت إلى القتال في منطقة جباليا خلال الأيام الأخيرة، لتفكيك أنفاق حماس وتعزيز السيطرة على المنطقة.

وأضاف أن العملية هناك تُمكّن من توسيع نطاق القتال إلى مناطق إضافية، وتمنع حماس من العودة إلى العمل في هذه المناطق.

ووافقت إسرائيل هذا الشهر على خطة احتلال مدينة غزة، واصفةً إياها بالمعقل الأخير لحماس.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد بمواصلة الهجوم، الذي أثار قلقاً في الخارج واعتراضات في الداخل.

ويوم الجمعة، قال كاتس إن مدينة غزة ستُدمر ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب بشروط إسرائيل، والإفراج عن جميع الاسرى الذين لا تزال تحتجزهم.

وتسببت الانفجارات في حالة من الذعر، ودفعت بعض العائلات إلى الفرار من المدينة.

ودعا رئيس الوزراء السابق بيني غانتس السبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شخصيات من المعارضة.

واقترح غانتس، وهو على خصومة مع نتنياهو رغم انضمامه الى حكومته في المراحل الأولى من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023، تشكيل ائتلاف مرحلي يُحيّد أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن الاسرى.

وسارع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وأحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف، لانتقاد الطرح، قائلا إن "الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس".

"مليون إسرائيلي شارك في مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار"

وخرج السبت الآلاف من المتظاهرين مجدداً في شوارع تل أبيب للمطالبة باطلاق سراح الاسرى، قبيل مظاهرة كبرى يجري الاستعداد لتنظيمها يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا منتدى عائلات الأسرى، وزيرة المواصلات ميري ريغيف إلى زيادة عدد رحلات القطار إلى تل أبيب يوم الثلاثاء، استعداداً لمظاهرة تطالب بصفقة تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال المنتدى إن نحو 500 ألف شخص شاركوا في مظاهرة مماثلة في تل أبيب الأحد الماضي، فيما تجاوز عدد المتظاهرين على مستوى البلاد مليون شخص.

وأضاف في رسالته إلى ريغيف، الوزيرة عن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو: "من المتوقع أن يصل مئات الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في فعاليات مساء الثلاثاء، وزيادة رحلات القطار ضرورية لتفادي الازدحام وضمان وصول الجمهور بأمان".

وأكد المنتدى أنه يتعين على وزارة المواصلات "ضمان إتاحة الوصول الكامل لكل مواطن يرغب بالوقوف إلى جانب العائلات وإسماع صوته".

آلاف الأستراليين يشاركون في مسيرات داعمة للفلسطينيين

وشارك آلاف الأستراليين في مسيرات داعمة للفلسطينيين يوم الأحد، وسط توتر العلاقات بين إسرائيل وأستراليا في أعقاب إعلان الحكومة الأسترالية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت مجموعة "فلسطين أكشن" إن أكثر من 40 مظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا، مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن.

وأضافت "فلسطين أكشن" أن حوالي 350 ألفاً انضموا إلى المسيرات، منهم 50 ألفاً تقريباً في برزبين، إلا أن الشرطة قدرت الأعداد هناك بما يقرب من 10 آلاف.

ولم يكن لدى الشرطة تقديرات لأعداد الحشود في سيدني وملبورن.

وفي سيدني، قال منظم المسيرات جوش ليس إن الأستراليين خرجوا بقوة في المدينة "للمطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة ومطالبة حكومتنا بفرض عقوبات على إسرائيل".

وردد المشاركون في المسيرة هتاف "فلسطين حرة"، وحمل كثير منهم الأعلام الفلسطينية.

فيما قال أليكس ريفتشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهي مظلة تجمع اليهود في البلاد، لشبكة سكاي نيوز إن المسيرات خلقت "بيئة غير آمنة ولا ينبغي أن تحدث".

وخرجت الاحتجاجات بعد أن صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي لهجته ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب إعلان حكومته هذا الشهر نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي الدنمارك، شارك أكثر من 10 آلاف شخص في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في كوبنهاغن الأحد، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، وحضّوا البلاد على الاعتراف بدولة فلسطين.

وشارك في المسيرة نحو 100 منظمة، من بينها أوكسفام وغرينبيس ومنظمة العفو الدولية، إضافة إلى نقابات وأحزاب سياسية وتجمعات فنانين ونشطاء منهم غريتا ثونبرغ.