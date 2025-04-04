هل تستهدف إسرائيل تركيا بقصف مطارات سورية؟ (فيديو)

بي بي سي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مخاطبا الرئيس السوري أحمد الشرع "إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا، وتهديد مصالح الأمن الإسرائيلي، ستدفع ثمناً باهظاً". تحذير كاتس جاء عقب الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري ومطار تي 4 في حمص.

وجاء استهداف المطارين بعد تقارير عن جهود وتحركات تركية للتمركز في وسط سوريا أيضا بعد الشمال، وأن تركيا تعمل على توسعة مطار تي 4 وإنشاء منشآت جديدة لتحويله إلى قاعدة عسكرية تنشر فيها منظومات دفاع جوي وطائرات مسيرة للمراقبة والهجوم.