هبطت معاملات الإنتربنك للدولار في مصر بنحو 67.5% خلال الأسبوع الجاري، لتسجل نحو 650 مليون دولار مقابل نحو ملياري دولار الأسبوع الماضي، في ظل اقتصار عمل القطاع المصرفي على يومين فقط بسبب إجازة عيد الأضحى.

ويتراوح متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.

ويعد الإنتربنك سوقا داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي المصري، ويتم من خلالها بيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

هبوط تعاملات الإنتربنك وتراجع الدولار

وقال مصرفيان يعملان في إدارات التعاملات الدولية ببنكين لمصراوي، إن تعاملات الإنتربنك خلال الأسبوع الجاري شهدت وفرة في النقد الأجنبي، مدعومة بدخول مستثمرين أجانب لشراء الجنيه وبيع الدولار بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية، المعروفة باسم "الأموال الساخنة".

وأوضحا أن تراجع حجم التعاملات خلال الأسبوع الجاري يرجع إلى اقتصار عمل القطاع المصرفي على يومي الأحد والاثنين فقط، بالتزامن مع بدء إجازة العيد من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وأكد المصرفيان أن تراجع الدولار خلال أول يومين من الأسبوع الجاري بنحو 1.2% جاء بدعم من تحول صافي تعاملات الأجانب من الخروج إلى الدخول خلال اليومين.

انخفض سعر الدولار 64 قرشا خلال الأسبوع الجاري مقابل الجنيه إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تعاملات المستثمرين الأجانب

وبحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية صافي دخول بنحو 1.1 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، بينما سجل المستثمرون العرب صافي خروج بنحو 492 مليون دولار.

بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية (أذون الخزانة) المعروفة باسم الأموال الساخنة نحو 54 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلة مستوى تاريخيًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري.