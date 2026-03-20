كيف تحصل على خدمات مصرفية خلال إجازة البنوك في عيد الفطر؟

تعد الخدمات الإلكترونية المصرفية الذراع الأيمن للبنوك للتواصل مع العملاء خلال إغلاق أبوابها بمناسبة عيد الفطر، حيث تتيح البنوك العديد من الخدمات الرقمية أمام العملاء للحصول على خدمات مالية على مدار الساعة.



من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها البنوك أمام العملاء 5 خدمات رقمية هي ماكينات الصراف الآلي وإنستاباي والإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الذكية.



وقرر البنك المركزي المصري إغلاق فروع البنوك على مستوى الجمهورية من يوم الخميس إلى الاثنين المقبل بمناسبة عيد الفطر على أن تستأنف أعمالها من يوم الثلاثاء المقبل في المواعيد الرسمية.

في السطور التالية يقدم "مصراوي" 5 قنوات رقمية أمام العملاء لإتمام معاملاتهم المصرفية.

ماكينات الصراف الآلي "ATM"

على مدار 24 ساعة تتيح ماكينات الصراف الآلي للعملاء خدمات السحب والإيداع من أرصدتهم بجانب خدمات أخرى مثل الاستعلام عن الرصيد ودفع فواتير.

وتصل حدود السحب النقدي اليومي إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى عبر ماكينات الصراف الآلي مع تمتع العميل بإجراء مشتريات إلكترونية عبر بطاقة الدفع من المتاجر.

ويحصل العميل على خدمات السحب والإيداع مجانا دون احتساب رسوم بشرط استخدام نفس الماكينة التابعة للبنك المصدر للبطاقة، أما في حال استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر غير مصدر للبطاقة يتم إقرار رسوم على كل عملية سحب.

خدمة إنستاباي

تعد خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية من أكثر الخدمات الإلكترونية استخداما بين العملاء على مدار اليوم وكافة أيام الأسبوع وذلك لسهولة إجراء المعاملات المالية.

وتصل قيمة الحد الأقصى 120 ألف جنيه يوميا على أن تتم على معاملتين بحد أقصى 70 ألف جنيه بالمعاملة الواحدة، ولا يتجاوز الحد الأقصى شهريا عن 400 ألف جنيه.

وتقدم خدمة إنستاباي التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف المحمول وتتيح التحويلات اللحظية وسداد فواتير بعض الخدمات مقابل رسوم طفيفة بنسبة 0.1% بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها.

كما يتم فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بقيمة 50 قرشا بعد أول 10 محاولات مجانا شهريا.

الإنترنت البنكي

تحافظ البنوك على إتاحة خدمة الإنترنت البنكي أمام العملاء خلال إجازة العيد بجودة عالية دون توقف أو عودته للعمل سريعا في حال وجود عطل فني بهدف تمكين العملاء من التعامل على حساباتهم خلال إجازة البنوك.

ويتيح الإنترنت البنكي، من خلال الدخول على موقع البنك، عددا من الخدمات المصرقية على مدار 24 ساعة منها ربط أو كسر شهادات والاستعلام عن الرصيد، ودفع بعض الأقساط، والتحويل بين الحسابات التابع لنفس العميل أو عميل آخر.

الموبايل البنكي

يقدم نفس خدمات الإنترنت البنكي لكن عبر تطبيق البنك على الهاتف المحمول بدلا من الدخول على الخدمة من موقع البنك وهو الأكثر شيوعا واستخداما لسهولة الاستخدام.

المحافظ الذكية

خدمة المحافظ الذكية المرتبطة بالهاتف المحمول تعد من أهم الخدمات الرقمية استخداما بين العملاء في الإجازات وذلك لسهولتها.

وتتيح المحافظ الذكية إجراء تحويلات مالية وسداد فواتير الخدمات (الغاز والكهرباء والمياه وخلافه) وكذلك شحن الرصيد وسداد فواتير الهاتف والتحويل لأرقام أخرى والشراء أون لاين.

ويصل الحد الأقصى لاستخدام المحافظ الذكية بين 100 إلى 200 ألف جنيه شهريا.