أعلنت اليوم شركة "ڤاليو"، للتمويل الاستهلاكي إلكترونيا إطلاق تمويلا فوريا عبر تطبيقها الإلكتروني؛ بمبالغ تبدأ من مليون جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط؛ مدعومة بنظام متطور لتقييم الجدارة الائتمانية ومنح الموافقات الفورية دون الحاجة لمستندات إضافية، وفق ما قاله وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي اليوم.

وقد صُممت هذه الحلول لتلبية تطلعات العملاء؛ بداية من تشطيب وتجديد المنازل، بالإضافة إلى سداد المصروفات الدراسية والجامعية، وصولاً إلى تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة.

وتستهدف "ڤاليو" من خلال هذه الخطوة توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الائتمانية لتشمل أصحاب الأعمال الحرة، والعملاء ذوي الملاءة المالية، والشرائح التي لا تحظى بتغطية تمويلية كافية نتيجة لعدم توافق طبيعة دخلهم أو هياكل أعمالهم مع المتطلبات والمستندات المعتادة التي تشترطها البنوك.

وقال مصطفى الصحن، رئيس قطاع المخاطر بشركة ڤاليو إن طلبات التمويل لا تشترط سوى تقديم بطاقة الرقم القومي فقط، مع إجراء تقييم مستقل للأصل محل التمويل.

وأشار إلى أن ڤاليو نجحت في دمج معايير تقييم الدخل والمخاطر الاستباقية، وتحديد الدفعات المقدمة، والتسعير القائم على المخاطر في آلية عمل واحدة.

وأكد الصحن فاعلية هذا النظام الذي يتيح إصدار موافقات لحظية كانت تتطلب مسبقًا إجراءات فحص مطولة ومكثفة، موضحًا أن هذا النظام لا يقتصر على تعزيز الشفافية وسرعة الوصول للخدمات فحسب، بل يضمن أيضًا اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة تدعم استدامة أداء المحفظة التمويلية على المدى الطويل.

كما أطلقت ڤاليو مركز مساعدة متكامل داخل التطبيق، يتيح للعملاء تقديم الاستفسارات والشكاوى وطلبات الخدمة مباشرة، ومتابعة حالتها لحظيًا دون الحاجة للتواصل مع مركز خدمة العملاء. وتأتي هذه الخطوة لتبسيط آليات الدعم الفني، ومنح المستخدمين استقلالية أكبر في إدارة معاملاتهم، ضمن واجهة رقمية موحدة وشاملة تلبي كافة احتياجاتهم.