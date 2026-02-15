إعلان

بنك القاهرة يقرض "قنديل للزجاج" 16.7 مليون دولار لتمويل التوسعات الرأسمالية للمجموعة

كتب : منال المصري

03:10 م 15/02/2026

بنك القاهرة يقرض ''قنديل للزجاج'' 16.7 مليون دولار

وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة مع مجموعة قنديل لتمويل التوسعات الرأسمالية، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع جديد لإنتاج الزجاج في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 100 طن يومياً.

وجاء التمويل، وفقا لبيان البنك اليوم، ضمن قرض متوسط الأجل بقيمة 16.7 مليون دولار لمدة ست سنوات ضمن مشروع استثماري بتكلفة إجمالية تصل إلى 20.4 مليون دولار لإنشاء مصنع قنديل للصناعات الزجاجية – بالمنطقة الحرة، كما شمل التعاون تمويل شركة قنديل للزجاج القائمة بقيمة 8 ملايين دولار و85.6 مليون جنيه، لتمويل استثمارات الشركة (CAPEX).

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، لا سيما الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن هذا التعاون يُجسد ثقة البنك في الكيانات الصناعية الوطنية الجادة، وحرصه على توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في التوسع الإنتاجي، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات المصرية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن بنك القاهرة يحرص على دعم هذا المشروع الاستثماري الواعد، الذي يعتمد على أحدث التقنيات الصناعية ويستهدف التوسع في الأسواق التصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، ويدعم رؤية البنك في أن يكون شريكًا مصرفيًا رئيسيًا للنمو والتوسع المستدام لعملائه.

وقال محمد شاكر، المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي بالبنك، إن هذه الاتفاقية تعكس نهج البنك في دعمه المشروعات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، بما يعزز مكانة بنك القاهرة كمؤسسة مالية داعمة للنشاط الإنتاجي وتطوير قطاعات الصناعية الحيوية،

وأكد محمد لاشين، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي الشركات أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه البنك لدعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة وأن تمويل إنشاء مصنع قنديل للصناعات الزجاجية بالمنطقة الحرة بالسويس، والذي يعتمد في جانب كبير من إنتاجه على التصدير، يأتي اتساقا مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم المصدرين وتنمية الصادرات، مما يرسّخ دور بنك القاهرة كشريك مصرفي داعم للقطاعات الإنتاجية.

