سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:20 ص 05/01/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.35 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و55.72 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

بنك مصر: 55.35 جنيه للشراء، بتراجع 49 قرشًا، و55.72 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.35 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و55.72 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 53 قرشًا، و55.65 جنيه للبيع، بتراجع 52 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.28 جنيه للشراء، بتراجع 52 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

