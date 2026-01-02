قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، إن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات أمر طبيعي مع تراجع التضخم من 35% إلى 12%، مشيراً إلى أن العائد الحقيقي أصبح إيجابياً بعدما كان سلبياً في السابق.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشهادات ذات العائد المرتفع سابقاً كانت تآكل رأس المال بسبب التضخم العالي، بينما اليوم يحقق المودع عائداً حقيقياً إيجابياً مع فائدة تتراوح بين 16% و17%.

تابع رئيس البنك الأهلي أن من يخشى المخاطر يفضل الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات أو حسابات "يوم بيوم" التي توفر سيولة فورية وعائداً مميزاً، محذراً من أن استمرار الفوائد العالية يعيق نمو الاقتصاد ويثقل كاهل المقترضين.

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع زيادة الاحتياطي النقدي فوق 40 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار، إلى جانب ارتفاع الصادرات والسياحة، مما يدعم استقرار الأسعار.

أشار رئيس البنك الأهلي إلى أن البنوك تقدم بدائل متعددة للشهادات المنتهية، داعيًا المودعين إلى اختيار الوعاء المناسب حسب احتياجاتهم، مع توقع مزيد من انخفاض الفائدة في الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.