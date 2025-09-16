كتبت- منال المصري:

قال حافظ بن عافية مدير قطاع العملاء بدول شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك"، لـ"مصراوي"، إن البنك يستهدف ضخ نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي (أكتوبر إلى ديسمبر 2025) لعدد 4 دول بشمال أفريقيا هي مصر وتونس والمغرب وليبيا بهدف تمويل المشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية في النسخة الرابعة 2025، أن مصر قد تستحوذ على نصف التمويلات المستهدف ضخها في الربع الأخير بالتعاون مع البنوك المصرية والشركات الخاصة.

بلغ إجمالي التمويلات التراكمية التي حصلت عليها مصر من البنك نحو 50 مليار دولار، حيث تستحوذ المؤسسات المالية على 70% منها، وفق ما قاله أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار في البنك في تصريحات سابقة من هذا العام.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي تأسس قبل 30 عاماً ويقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز تجارة الدول الأعضاء داخل وخارج القارة، وتُعد مصر من أكبر المساهمين في رأسماله، بحسب موقع البنك.

إجمالي تمويلات 2025

وأشار حافظ بن عافية إلى أن إجمالي تمويلات البنك لدول شمال أفريقيا ستصل خلال العام الحالي إلى نحو 9.5 مليار دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، حيث تستحوذ مصر على 50% بين نحو 5 مليارات دولار و 6 مليارات دولار من إجمالي التمويلات.

خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 في نسخته الرابعة بالجزائر بلغ إجمالي الصفقات الموقعة بين 59 دولة أفريقية نحو 48.3 مليار دولار ليسجل أعلى رقما بين النسخ السابقة بل يتخطى الرقم المستهدف وقتها البالغ 44 مليار دولار.

بنوك مصرية على طريق الـ"بابس"

أشار حافظ بن عافية إلى أن هناك محادثات جدية ومتواصلة مع بعض البنوك المصرية للانضمام لمنصة الدفع والتسوية بالعملات المحلية بين الدول الأفريقية وسط تحفيز من البنك المركزي المصري.

كان مايك إجبالو الرئيس التنفيذي لمنصة الدفع والتسوية للبلدان الأفريقية (PAPSS)، قال في وقت سابق أنهم تلقوا موافقة البنك المركزي المصري للترخيص لثماني بنوك مصرية "حكومية وخاصة" منها البنك التجاري الدولي "CIB" للإنضمام لمنصة الدفع والتسوية "للتجارة البينية" بين مصر والدول الأفريقية بالعملات المحلية من سبتمبر الحالي.

آلية بابس هي منصة لتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الدولار وتابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تم إطلاقها قبل عامين وانضمت لها مصر قبل نهاية العام الماضي من بين 18 بنكا مركزيا أفريقيا.

خلال المعرض أطلق أفريكسيم بنك شركة جديدة تحت اسم "الأفريقية للتجارة والصناعة" (SATCI)، برأسمال أولي مليار دولار بهدف تعزيز تبادل السلع الأفريقية.