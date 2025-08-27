السوق يترقب اجتماع المركزي المصري غدا لحسم سعر الفائدة

كتبت- منال عمر:

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 غدا الخميس وسط زيادة الرهان على استئناف المركزي حفض سعر الفائدة للمرة الثالثة بالعام الجاري.

وتتزايد توقعات المحللون والمصرفيون بخفض المركزي لسعر الفائدة بدعم تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل الدولار.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث سجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبا مقابل الدولار مسجلا 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الذي يساعد في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد أن اطمئن على أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.

وتوقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنحو 1% و4% في اجتماعه المقبل دون مخاوف من تبعات ذلك على اتجاه التضخم بدعم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.