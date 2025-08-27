إعلان

السوق يترقب اجتماع المركزي المصري غدا لحسم سعر الفائدة

02:09 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال عمر:

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 غدا الخميس وسط زيادة الرهان على استئناف المركزي حفض سعر الفائدة للمرة الثالثة بالعام الجاري.

وتتزايد توقعات المحللون والمصرفيون بخفض المركزي لسعر الفائدة بدعم تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل الدولار.

كان معدل التضخم تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي بدعم تراجع أسعار السلع والخضروات، وفق بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث سجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبا مقابل الدولار مسجلا 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الذي يساعد في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو الماضي بعد أن اطمئن على أن التضخم يسير في اتجاه نزولي.

وتوقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنحو 1% و4% في اجتماعه المقبل دون مخاوف من تبعات ذلك على اتجاه التضخم بدعم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري اجتماع المركزي المصري سعر الفائدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر