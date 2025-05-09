تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط في 10 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز ضخ خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه التمويلات دعمت تمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في

المشروعات الصغيرة.

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي والتي هنأ فيها السيد محافظ دمياط وشباب المحافظة.

وأكد أن الجهاز يتعاون مع دمياط لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث

وأشار رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب من خلال خدمة الشباك الواحد فإنه تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1128 رخصة نهائية و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع .

كما تم إصدار 371 بطاقة ضريبية و571 سجل تجاري و336 تأمينات اجتماعية و1121 شهادة تصنيف و1117 شهادة مزايا.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ( عدة دورات كل عام ) في مدينة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط مشيرا إلى أن المعرض حقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم تمويلات ميسرة و تنافسية لكافة المشروعات الانتاجية و الصناعية بدمياط و يدعم أصحاب المشروعات لتوفيق الأوضاع الرسمية لمشاريعهم و الإستفادة من الحوافز والمميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون 152/2020.

على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم وأشار إلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات وآليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأكد أن اهتمام الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة الجهاز بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة والتوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها والعمل علي توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الاثاث و الصناعات المكملة لهذا النشاط الإنتاجي الهام في المحافظة للعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة من جهة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية و التنافسية لتوفير الاحتياجات الداخلية او التصدير للخارج.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة،