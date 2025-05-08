سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.