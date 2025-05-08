سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
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