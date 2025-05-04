صندوق النقد يتوقع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة في مصر لهذا السبب

كتبت- منال المصري:

توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بمصر وبعض الدول الأخرى التي تحتاج إلى احتياجات تمويلية محلية لمواجهة مستويات الديون المرتفعة.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن مصر ستلجأ للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة بهدف سد الفجوة التمويلية.

في نفس الوقت دعا الصندوق مصر بتوخي الحذر في خفض أسعار الفائدة حتى التأكد من اتجاه معدل التضخم للتراجع وفق المستهدف.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وتستهدف وزارة المالية بيع أذون وسندات خزانة محلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري بهدف سد عجز الموازنة.

كما استمرار أسعار الفائدة مرتفعة يساعد في استمرار جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الذي وصل إلى نحو 35 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وتوقع الصندوق استمرار تراجع معدل التضخم بمصر خلال 2025 تأثرا بسنة الأساس

كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بزيادة معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بدلا من 16 و17% في توقعات سابقة على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير قبل أن يتسع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وأشار المركزي في تقريره إلى أن منحنى مسار التضخم بمصر يسير إلى اتجاه انخفاضي خلال 2025 مع مخاوف وجود مخاطر ضغوط تضخمية تتجاوز نطاق التوقعات على آثر الضبط المالي للموازنة العامة للدولة- تحرير الدعم على البنزين والسولار.