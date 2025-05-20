بزيادة 73%.. بنك الإسكندرية يربح 3.63 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية ارتفاع صافي الربح بنسبة 73% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.6 مليار جنيه مدفوعا بنمو صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ارتفع 35.6% خلال أول 3 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 6.1 مليار جنيه.

وأضاف البنك أن إجمالي أصول البنك ارتفعت بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 235.67 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي صافي القروض والتسهيلات للعملاء 3% في 3 أشهر على أساس موسمي العام الحالي على أساس سنوي إلى 70.2 مليار جنيه بنهاية مارس، وفق بيان البنك.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء 8% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 181.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.