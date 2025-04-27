تنمية المشروعات ضخ 2.6 مليار جنيه لمشروعات شباب الفيوم في 10 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في تمويل حوالي 130 ألف مشروع صغير ومتناهي بإجمالي بلغ 2.6 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 177 ألف فرصة عمل.



وجاء ذلك خلال تسليم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمحافظة الفيوم العقد الأول مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة 30 مليون جنيه والثاني مع جمعية تنمية المجتمع بمنشأة بغداد بقيمة 1.5 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة أو الجديدة والتركيز على القطاعات الإنتاجية والزراعية.

كما تم تسليم، وفق بين الجهاز اليوم، (10) عقود عمل للمتدربين والمتدربات بمشروع التشغيل لدى الغير المنفذ مع جمعيتي فتيات الغد ومؤسسة مجد مصر في إطار اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل التعاون بين الجانبين وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب محافظة الفيوم من خلال التوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

وجرت مراسم تسليم العقود والشهادات بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وسيد حسن مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم .



وقد قام الأنصاري ورحمي بتسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات توفيق أوضاع مشروعاتهم وشهادات تصنيف ومزايا مما يمكنهم من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالإضافة إلى شيكات تمويل مشروعات ممولة من الجهاز وقد تسلمت 5 سيدات ماكينات خياطة في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي – مبادرة دعم مجموعات الإنتاج النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل.



وأكد "الأنصاري" أن المحافظة من جانبها تدعم المواطنين خاصة الشباب وتعمل على تقديم حلول للتحديات التي قد تواجههم لبدء مشروعاتهم الجديدة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وخاصة جهاز تنمية المشروعات.



وقد قام الدكتور أحمد الأنصاري باسل رحمي بتفقد معرض الصناعات الحرفية والتراثية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وحدة أيادي مصر حيث ضم المعرض عددا متنوعا من منتجات العارضين المشاركين بمعرض تراثنا لعام 2024.

وكذلك منتجات الدارسين بمشروع محو الأمية من جمعية المصري الأصيل والمتدربات من جمعية شباب مصر (مشروع التدريب بهدف التشغيل الذاتي) والمستفيدات من مشروع التمويل متناهي الصغر "غد جديد" بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومنتجات مبادرة كفوف وجمعية أيادي مصر (جديلة) وجمعية المكفوفين.