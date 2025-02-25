سعر الدولار اليوم يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرشين و 3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 7 بنوك، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.56 جنيه للشراء، و 50.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء ، و50.69 جنيه للبيع.