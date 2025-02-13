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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه اليوم

11:17 ص الخميس 13 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية بيع أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بقيمة 80 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الخميس، وفق ما أعلنه على موقعه الإلكتروني.

وتتراوح أذون الخزانة بين 35 مليار جنيه لأذون 3 أشهر و45 مليار جنيه لأذون خزانة سنة، بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

ويطرح المركزي بشكل دوري كل أسبوع أذون خزانة على عطاءين أجل 6 أشهر وسنة كل يوم خميس و3 أشهر و9 أشهر كل يوم الأحد، فيما يطرح سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات التي تستحوذ على أغلب العطاءات كل يوم الأثنين.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية تلجأ لها وزارات المالية على مستوى دوى العالم لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.

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